Петербуржцам рассказали подробности снижения роста тарифов ЖКХ

Петербург за последние 3 года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей.

Дмитрий Коптин встретился с жителями Выборгского района Петербурга. Глава комитета по тарифам Петербурга рассказал подробности занижения роста тарифов на ЖКХ.

В июле рост цен на ЖКУ составил только 0,4% вместо 4,3% после проверки работы поставщиков ресурсов. Петербург после этой ревизии сократил расходы на 1,5 млрд рублей.

Холодная вода должна была вырасти в цене на 7-8%, по словам Коптина. Рост сократили в 2 раза — до 3,2% для горожан и 3,7% для предприятий. Кроме этого, проверка показала, что Петербург за последние 3 года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей.

Стоит отметить, что петербуржцы начали получать квитанции нового формата в конвертах. Комитет по тарифам Петербурга прояснил, что новая строчка “об отведении сточных вод за содержание имущества в доме” на самом деле была всегда, но управляющие компании включали тариф в другие расходы, типа уборки лестничных клеток.

Ранее GazetaSPb сообщила размер среднего платежа по ЖКХ в июле.