Счет за ЖКХ в июле составил 2968 рублей в Санкт-Петербурге

Счет за ЖКХ в июле составил 2968 рублей в Санкт-Петербурге
Счет мог вырасти из-за ошибок в сдаче показаний или увеличении потребления ресурсов. Фото: pixabay.com

Средний платеж вырос только на 1,1% вместо предвещавшихся 4,7%.

Средний счет за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге в июле 2019 года составил 2968 рублей. Платеж вырос на 1,1% вместо 4,7%.

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что темп роста тарифов ЖКХ впервые снизился, сообщили GazetaSPb в Жилищном комитете Петербурга 10 августа. Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин уточнил, что правительство исключила часть затрат поставщиков ресурсов.

В Жилищном комитете Петербурга отметили, что в отдельных случаях счета могли быть выше, чем в прошлом месяце — из-за ошибок в сдаче показаний или увеличении потребления ресурсов, например, холодной и горячей воды.

Ранее GazetaSPb сообщила, что розовые квитанции за ЖКХ сменят на розовые конверты.

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