Две иномарки не поделили дорогу в Сертолово

Две иномарки не поделили дорогу в Сертолово
Больше всего пострадала Toyota Camry. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 15 октября две иномарки неожиданно попали в ДТП в Сертолово.

Как сообщили очевидцы, на Центральной улице возле дома № 11 столкнулись Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

«Камри и Крузак не поделили дорогу в Сертолово на Центральной 11», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

Насколько можно судить по кадрам, которые показали очевидцы, проезд был узким. Видимо, никто не хотел уступать дорогу. В итоге оба автомобиля сильно помяты, но больше всего пострадала Toyota Camry.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вечером 14 октября на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы в Петербурге разбились три автомобиля.

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Две иномарки не поделили дорогу в Сертолово
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