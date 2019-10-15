Две иномарки не поделили дорогу в Сертолово

В ночь на 15 октября две иномарки неожиданно попали в ДТП в Сертолово.
Как сообщили очевидцы, на Центральной улице возле дома № 11 столкнулись Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.
«Камри и Крузак не поделили дорогу в Сертолово на Центральной 11», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».
Насколько можно судить по кадрам, которые показали очевидцы, проезд был узким. Видимо, никто не хотел уступать дорогу. В итоге оба автомобиля сильно помяты, но больше всего пострадала Toyota Camry.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вечером 14 октября на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы в Петербурге разбились три автомобиля.