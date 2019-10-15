В Ленобласти врачи впервые сделали переливание крови ребенку в утробе матери

В Ленобласти врачи впервые сделали переливание крови ребенку в утробе матери
В ходе переливания медики применили самые современные методы лечения. Фото: pixabay

Впервые уникальная операция по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни была проведена медиками из областного перинатального центра в Гатчине.

В понедельник, 14 октября, в гатчинского перинатальном центре была проведена сложнейшая операция. Ее провели врачи центра совместно с «Центром крови Ленобласти». Внутриутробное переливание крови плоду позволяет сохранить беременность женщинам, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отмечается, что в ходе переливания медики применили самые современные методы лечения, контролируя операцию под ультразвуком. Отмечается, что переливание было проведено в течение часа.

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