Программа развития Дальнего Востока будет подготовлена по поручению Путина

Российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить указ о нацпрограмме развития ДФО до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Срок выполнения программы — до 15 ноября.

Как говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля, особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО. Должно быть учтено обеспечение темпов экономического роста, которые превышают среднее значение по стране в полтора раза, а также повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского.

Нацпрограмма развития ДФО должна вести к привлечению молодого населения в регион, формированию центров глобальной компетенции и высоких технологий. Также среди стратегических целей: развитие производств, формирование мирового природно-туристического центра и сбережение уникальных экосистем

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин назвал придурками тех, кто говорит о ненужности Дальнего Востока.