Глава избиркома Петербурга заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко ответил главе Центризбиркома Элле Памфиловой на предложение написать заявление об уходе по собственному желанию членам ГИК.

Ранее Элла Памфилова высказала претензии к работе избирательного комитета в Северной столице за проведение муниципальных выборов 25 сентября. Она также отметила, что половине сотрудников избиркома стоит уйти в отставку.

«Она увидела это, но я не созрел [чтобы написать заявление об отставке]. Я еще долго тут буду», — заявил Миненко, отметив, что он еще должен навести порядок в ведомстве. Его слова приводит «Фонтанка».

Он также напомнил, что члены комиссии избираются сроком на пять лет, и их «увольнение» невозможно — они должны либо написать заявление по собственному желанию, либо они покинут должность по решению суда.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Памфилова обвинила главу петербургского избиркома Миненко в плохом подборе кадров.