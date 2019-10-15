На ЗСД начали работать камеры, фиксирующие превышение скорости

С понедельника, 14 октября, на петербургском Западном скоростном диаметре началась работать система автофиксации нарушений скоростного режима.

Легковым автомобилям разрешено ездить на участках, которые обозначены дорожным знаком «Автомагистраль», со скоростью до 110 км/ч, а автобусам и большегрузам массой более 3,5 тонн — не более 90км/ч. Также на ЗСД есть участки, где всем вида транспорта запрещено запрещено превышать скорость в 90 км/ч.

Автоматические камеры на ЗСД будут «ловить» нарушителей правил дорожного движения. Нарушившим ПДД водителям будут приходить квитанции Госавтоинспекции на оплату штрафов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября. Ограничения, которые выводятся на Табло переменной информации, на ЗСД не фиксируются.