Из перевернутого KIA на Приморском достали ребенка

На Приморском проспекте утром 15 октября перевернулся KIA. В автомобиле, по словам очевидцев, сидел ребенок.

Авария произошла у дома №6 на Приморском проспекте. Автомобиль двигался в сторону Лахта Центра прежде чем столкнуться с двумя машинами. Задев другие авто, KIA перевернулся и, проехав на боку, замер в левой полосе.

«Мимо проезжала, мурашки по коже, девочку маленькую водители с заднего сидения доставали», — рассказала одна из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщения о пострадавших не поступали. Из-за аварии движение на Приморском затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сертолово на Центральной улице столкнулись Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.