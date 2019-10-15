Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Обзавестись новинкой можно будет уже в начале следующего года. Фото: Pixabay

Обзавестись новинкой можно будет уже в начале следующего года. Фото: Pixabay

Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.

Выпуск нового iPhone SE 2 официально заявила корпорация Apple, его выход запланирован на начало 2020 года. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко сообщил, что новый гаджет будет выполнен в корпусе iPone 9, но «внутренностями» приблизится к iPhone 11.

Новый iPhone SE 2 будет обладать процессором А13, 3 гигабайтами оперативной памяти, 64/128 гигабайтами накопителя и технологией 3D Touch.

Приобрести смартфон можно будет в нескольких цветах: белом, черном и красном. Его цена в России будет около 35 тысяч рублей.

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