Виторган объяснил откуда анкета с его фотографиями на сайте снакомств

Виторган объяснил откуда анкета с его фотографиями на сайте снакомств
Актер сам заметил анкету самозванца. Фото: @mvitorgan, социальная сеть Instagram

Российский актер Максим Виторган рассказал, что неизвестный воспользовался его снимками и выложил на сайт знакомств, назвавшись «Робом из Канады».

Недавно социальные сети наводнились новым слухом: бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган ищет себе половинку на известном сайте для знакомств Bumble Date.

На сайте была опубликована анкета с фотографиями Виторгана, однако подпись к ним была несоответствующая. Неизвестный назвал себя Робом, которому, якобы 41 год и он проживает на территории Канады.

Так, кто-то решил во пользоваться внешностью Максима Виторгана для личных целей.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербургский руфер чуть не погиб, когда взбирался на здание со шпилем в центре города.

максим виторган
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