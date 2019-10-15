Петербургский руфер чуть не погиб, взбираясь на шпиль

Петербургский руфер чуть не погиб, взбираясь на шпиль
Молодой человек не пострадал. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Молодой человек повис на здании, ему пришлось прекратить попытку взобраться, так как он чуть не погиб.

В Санкт-Петербурге молодой человек во время попытки взобраться на шпиль одного из зданий в центре города потерпел неудачу и чуть не сорвался вниз, рассказывает герой происшествия на своей страничке в Instagram.

Так, руфер взбирался на здание башни с часами, однако оторвал оконную решетку и повис на ней. После этого парень решил не испытывать судьбу и прекратил маневр. Случившееся он обозначил ка нештатную ситуацию.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Тосненском районе Ленобласти задержаны двое по подозрению в сбыте фальшивых денег и наркотиков.

руферы санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Виторган объяснил откуда анкета с его фотографиями на сайте снакомств
Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности
Петербургский руфер чуть не погиб, взбираясь на шпиль
За оплату проезда фальшивыми купюрами задержаны два парня
На ЗСД начали работать камеры, фиксирующие превышение скорости
Глава избиркома Петербурга заявил, что не собирается уходить в отставку
Дмитрий Медведев отчитал регионы за манипуляции со статистикой
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли