Петербургский руфер чуть не погиб, взбираясь на шпиль

Молодой человек повис на здании, ему пришлось прекратить попытку взобраться, так как он чуть не погиб.

В Санкт-Петербурге молодой человек во время попытки взобраться на шпиль одного из зданий в центре города потерпел неудачу и чуть не сорвался вниз, рассказывает герой происшествия на своей страничке в Instagram.

Так, руфер взбирался на здание башни с часами, однако оторвал оконную решетку и повис на ней. После этого парень решил не испытывать судьбу и прекратил маневр. Случившееся он обозначил ка нештатную ситуацию.

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