За оплату проезда фальшивыми купюрами задержаны два парня

Молодые люди покупали билеты в поездах для того, чтобы получать сдачу настоящими купюрами.

Полиция задержала двоих молодых людей в Тосненском районе Ленинградской области. Им выдвинуты подозрения в сбыте фальшивых купюр в виде оплаты проезда в электричках.

Одна из контролеров заметила, что купюра фальшивая, это произошло в электричке, следующей в Малую Вишеру, сообщает транспортная полиция. Женщина обратилась к полицейским за помощью, обоих молодых людей 18 и 19 лет арестовали.

Было установлено, что у парней на руках были пять тысяч рублей. Они планировали расплачиваться ими в поездах, чтобы получать сдачу настоящими купюрами и монетами.

Также известно, что до момента ареста подозреваемые уже 2 дня исполняли свой план. Против молодых людей возбудили уголовное дело, а также провели домашний обыск и обнаружили наркотические вещества, запрятанные в носок. Уголовное дело по факту сбыта фальшивых денег и сбыта наркотиков.

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