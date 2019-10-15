В Гатчинском районе сгорел частный дом площадью 60 «квадратов»

В Гатчинском районе сгорел частный дом площадью 60 &#171;квадратов&#187;
В Ленобласти сгорел частный дом. Фото: unsplash

Частный дом вспыхнул вечером 14 октября в деревне Мины Гатчинского района Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти, экстренные служб получили сообщение о пожаре около шести часов вечера 14 октября. Девять спасателей и две спецмашины выехали на место происшествия.

Огонь в частном доме распространился по площади 60 квадратных метров. Причина возгорания остается неясной. Уточняется, что с возгоранием пожарные справились за час. О полной ликвидации пожара стало известно в 19:19.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Киришах пожарные за пять минут справились с пожаром в квартире.

Гатчинский район пожар частный дом
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