Возле парадной на Красногородской нашли избитого мужчину

Все произошло возле дома 15 по улице Красногородской. Фото: Google.Maps

Все произошло возле дома 15 по улице Красногородской. Фото: Google.Maps

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения избитого петербуржца в Красносельском районе города.

Как стало известно GazetaSPb, 14 октября в полицию с сообщением об избитом человеке обратился 51-летний гражданин. Он рассказал правоохранителям, что избитый мужчина в крови лежит возле подъезда дома 15 по улице Красногородской.

Прибывший на место происшествия участковый установил, что от указанного адреса бригада скорой помощи госпитализировала 49-летнего мужчину. Медики оценили его состояние как тяжелое.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что агрессивный петербуржец избил руками и ногами студента на Просвещения. В Выборгском районе сотрудники правоохранительных органов разыскали агрессивного петербуржца, избившего студента.