Агрессивный петербуржец избил руками и ногами студента на Просвещения

В Выборгском районе сотрудники правоохранительных органов разыскали агрессивного петербуржца, избившего студента.

Все произошло около 5 утра у дома №31 по проспекту Просвещения. Между молодыми людьми возникло ссора, в результате которой 21-летний мужчина избил руками и ногами 18-летнего студента. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали безработного подозреваемого. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в четверг, 10 октября, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полицейские изобличили похитителя автомобиля ВАЗ.