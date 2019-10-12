Агрессивный петербуржец избил руками и ногами студента на Просвещения

Агрессивный петербуржец избил руками и ногами студента на Просвещения
Проспект Просвещения, 31. Фото: Google View

В Выборгском районе сотрудники правоохранительных органов разыскали агрессивного петербуржца, избившего студента.

Все произошло около 5 утра у дома №31 по проспекту Просвещения. Между молодыми людьми возникло ссора, в результате которой 21-летний мужчина избил руками и ногами 18-летнего студента. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали безработного подозреваемого. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в четверг, 10 октября, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полицейские изобличили похитителя автомобиля ВАЗ.

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