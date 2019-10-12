Полиция изобличила похитителя ВАЗа в Выборгском районе

Полиция изобличила похитителя ВАЗа в Выборгском районе
Набережная 40-я ВЛКСМ, 7. Фото: Google View

В Выборгском районе Петербурга правоохранители раскрыли неправомерное завладение автомобиляем. Инцидент произошел в пятницу, 11 октября, в городе Выборг у дома по ул. Водного Колодца.

Со слов коммерческого директора частной фирмы, все случилось в период с 15:00 до 17:30. 38-летний мужчина рассказал, что неизвестный похитил припаркованный ВАЗ.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудникам полиции удалось оперативно задержать работника данной организации, находившегося в салоне похищенного автомобиля. 34-летнего мужчину обнаружили у дома №7 по Набережной 40-й ВЛКСМ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ. Задержанному назначена подписка о невыезде.

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