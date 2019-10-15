В Петроградском районе задержан подозреваемый в грабеже в «ВАЗ-2107»

В Петроградском районе задержан подозреваемый в грабеже в «ВАЗ-2107»
Все произошло в четыре утра 1 октября возле дома 6 по Крестьянскому переулку. Фото: Google.Карты

Правоохранительные органы Петроградского района задержали подозреваемого в грабеже в Петербурге.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что в четыре утра возле дома по Крестьянскому проспекту неизвестный отобрал смартфоны у 24-летнего молодого человека и 19-летней девушки, находящихся в припаркованном автомобиле «ВАЗ-2107», сообщает региональное ГУ МВД России.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчину по подозрению в указанном преступлении.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина с перцовым баллончиком ограбил водителя «ВАЗ-2107» и его пассажирку.

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