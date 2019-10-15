В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Петергофе

В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Петергофе
Полиция задержала изобличенного в изнаиловании. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать преступника, изнасиловавшего женщину в парке у Ропшинского шоссе.

Как стало известно GazetaSPb, 31 августа с заявлением об изнасиловании в полицию обратился таксист. Он рассказал правоохранителям, что возле дома 21 по улице Юты Бондаровской в Петергофе к нему в автомобиль сели мужчина с женщиной. Когда мужчина вышел, пассажирка сообщила водителю, что ее изнасиловали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого 22-летнего местного жителя, который был изобличен в совершении изнаслования.

Ранее GazetaSPb сообщала, что узбека подозревают в попытке изнасиловать женщину в лесу в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на изнасилование» и «грабеж». Расследование продолжается.

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