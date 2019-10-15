Ректор СПбГУП считает, что работа «Диссернета» воняет тряпками

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий высказался о деятельности «Диссернета». Сообщество проверяет научные работы чиновников и известных людей на предмет заимствований.

Вопрос о «Диссернете» ректору задали на сайте университета. Запесоцкий заявил, что деятельность сообщества в кругах ученых воспринимается отрицательно. Направлена она, по мнению ректора СПбГУП, на пиар.

«Первое впечатление самое неблагоприятное. Деятельность „Диссернета“ сильно воняет грязными тряпками, жульничеством». — считает Запесоцкий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Диссернет» составил антирейтинг ректоров России. Его возглавил ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Нарушение академических норм, по данным сообщества, допустили 112 ректоров.