«Диссернет» составил антирейтинг ректоров: лидирует Максимцев из СПбГЭУ

&#171;Диссернет&#187; составил антирейтинг ректоров: лидирует Максимцев из СПбГЭУ
Нарушения нашли у 64 авторов. Фото: pixabay

Эксперты проверили диссертации и обнаружили множество нарушений. У 64 ректоров выявили плагиат.

Об этом стало известно 19 сентября. Обо всем сообщает «Интерфакс». Сообщество «Диссернет» составило антирейтинг ректоров России – в него попали те, кто чаще всего заимствовал чужие мысли и выдавал за свои в диссертациях и научных работах. По мнению экспертов, хуже всех оказался ректор петербургского вуза Игорь Максимцев. В список всего попали 64 имени, чьи работы признали ненадлежащего качества.

В ВАК и Миноборуки уже прокомментировали рейтинг, заявив, что факты, опубликованные в докладе, вызывают подозрения и не могут считаться достоверными. Также в ведомстве отметили, что оспаривать авторство работ нельзя по истечению десяти лет после защиты.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СПбГУ попал в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников. Санкт-Петербургский государственный университет занял второе место среди 13 лучших российских вузов в мировом рейтинге.

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