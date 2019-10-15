Микроавтобус перевернулся на «Скандинавии». Водитель погиб, семеро пострадали

Место аварии. Фото: ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти

Место аварии. Фото: ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти

Жертвой ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе в Петербурге стал один человек, еще семеро пострадали. Наледь на дороге послужила причиной аварии.

Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, микроавтобус марки Peugeot перевернулся на трассе, когда ехал из Петербурга в сторону Выборга по Скандинавском шоссе. Все произошло около девяти утра в пяти километрах от ЗСД.

В результате серьезной аварии 32-летний водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, четверо пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии, трое отделались легкими травмами.

Все обстоятельства аварии уточняются. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

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