Гитарист-алиментщик попался приставам в баре на Рубинштейна

В одном из баров на улице Рубинштейна 40-летний гитарист был вынужден прервать концерт. Сцену он покинул, заметив в заведении пристава.

У музыканта растет дочь, которой он задолжал алименты. Мужчина отказался признать решение суда о ежемесячной выплате 1/4 доходов в пользу ребенка. Все исполнительные документы он игнорировал, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Петербургу.

Отыскать мужчину по адресу регистрации не удалось. Тогда приставы выяснили, что алиментщик увлекается музыкой и выступает в ресторанах с гитарой.

Мужчину поймали на одном из безвозмездных концертов. Афишу сам должник выложил в сети. Заметив пристава в зале, он спокойно сложил гитару и направился к выходу. Из бара он поехал в Василеостровский районный отдел судебных приставов.

«В настоящий момент должник пытается доказать, что оказывал некоторую материальную помощь матери своего ребенка». — отметили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с петербуржца взыскали почти 100 тыс. рублей алиментов на содержание двух детей. Выплаты перечислили к 1 сентября.