Окровавленное тело нашли на кровати в центре Тихвина

В Тихвинском районе Ленобласти обнаружили тело 57-летнего мужчины. Он лежал на кровати с окровавленным лицом.

Как стало известно Gazeta.SPb, погибшего нашел его знакомый в квартире в Тихвине. О произошедшем мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Мертвец лежал на кровати. Лицо его было в крови, однако открытых ран на теле мужчины не выявили. Следов борьбы в квартире также не найдено.

При осмотре кровь обнаружили на тапочках, паре ботинок, обоях и марлевых тампонах. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Подпорожье нашли тело 37-летнего мужчины. Оно было завернуто в плед и закопано на улице Волкова. По подозрению в убийстве задержали младшего брата погибшего. По предварительным данным, он ударил родственника топором по голове во время ссоры.