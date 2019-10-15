Владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста

Российский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, наиболее известный под псевдонимом Баста, приобрел клуб Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг» СКА в Ростове-на-Дону.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба, Вакуленко закрыл все долги СКА, а также вложил порядка 10 миллионов рублей из своих средств на развитие клуба. Кроме того, музыкант нанял профессионалов футбольной индустрии, которые будут управлять клубом. Сам Баста будет работать со спонсорами и займется развитием коммуникационных направлений.

«Клуб не жил, а выживал: не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба», — считает Вакуленко, отметив, что клуб мого бы и не продолжить свое существование в следующем сезоне.

Управлением клуба займется бывший гендиректор «Химок» из Подмосковья Серей Городничук. Спортивным директором стал экс-руководитель селекционных отделов «Динамо» и ЦСКА Виктор Панченко.

С сезона-2019/20 спонсорами выступят дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и власти Ростовской области.

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