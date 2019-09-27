Для футбольного клуба «Коломяги» построят спорткомплекс на Солунской

Для футбольного клуба &#171;Коломяги&#187; построят спорткомплекс на Солунской
Спорткомплекс будет включать два футбольных поля. Фото: unsplash.com

Футбольный клуб «Коломяги» получит отдельный спорткомплекс в Приморском районе. Постановление о выделении участка под строительство приняло правительство Петербурга 27 сентября.

Учебно-тренировочную базу построят на Солунской улице. Возвести комплекс планируется за пять лет, сообщили в администрации Петербурга.

На участке площадью 20,5 тыс. кв. метров обустроят два открытых футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом. Рядом откроют учебный корпус с центром киберспорта. Заниматься на новой площадке будут дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Проект обойдется в 460 млн рублей. Инвестором выступит футбольный клуб. В бюджет города он будет перечислять аренду в 1,5% от кадастровой стоимости, что составит 2,14 млн в год. Часть арендной платы будет учтена при передаче в собственность города помещений для подростково-молодежного клуба Приморского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют построить крупнейший в мире коливинг.

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