Русский борщ окрестили военной пропагандой

Конфликт, разразившийся между Россией и Украиной в 2014 году, затронул и национальные кухни. Фото: Pixabay

Конфликт, разразившийся между Россией и Украиной в 2014 году, затронул и национальные кухни. Фото: Pixabay

BBC опубликовало текст, где рассказывается, что украинцы считают присваивание борще к русской кухне частью российской военной пропаганды.

Автор текста вспомнил майскую публикацию на страничке Russia в социальной сети Twitter. В тексте поста был описан борщ, он назывался одним из известнейших блюд русской кухни, а также был размещен рецепт супа.

Журналист BBC высказался, что для многих такая публикация не будет выглядеть необычно, но не для украинцев. По мнению автора, для граждан Украины, которые считают данный суп блюдом своей национальной кухни, а не российской, а также потерявших Крым, «этот твит сродни пропаганде военного времени».

Шеф-повар украинского ресторана Veselka, расположенного в Нью-Йорке, Олеся Лев также высказалась на этот счет, заявив, что данное блюдо русские «получили за счет оккупации».

Напомним, что российско-украинские отношения испортились в 2014 году, когда Крым сменил власть и вошел в состав России.

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