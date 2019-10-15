Зои Кравиц станет новой женщиной-кошкой в фильме про Бэтмена

Фильм выйдет в 2021 году. Фото: instagrem, @zoeisobellkravitz

Фильм выйдет в 2021 году. Фото: instagrem, @zoeisobellkravitz

В новом фильме про Бэтмена сыграет дочь знаменитого исполнителя Ленни Кравица.

Стало известно, что Зои Кравиц исполнит одну из ключевых ролей в новом фильме про Бэтмена. Девушку уже утвердили на роль персонажа женщины-кошки, сообщает издание Deadline.

Режиссером новой картины стал Мэтт Ривз, он также известен благодаря другим своим лентам, например, он срежиссировал работу «Планета обезьян: революция»и «Монстро». Кроме того Ривз лично выбрал на главную роль Бэтмена Роберта Паттинсона, прославившегося после съемок в нашумевшей саге «Сумерки».

Премьера новой картины о вселенной DC запланирована на 25 июня 2021 года.

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