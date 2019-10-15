Продолжение сериала «Екатерина» скоро выйдет на российских экранах

Премьера сериала «Екатерина. Самозванцы» состоится на телеканале «Россия» 21 октября этого года.

Меньше, чем через неделю на российских экранах появится продолжение полюбившегося многим сериала «Екатерина». Это будет уже третий сезон исторической серии фильмов, главную роль в которых исполняет российская актриса Марина Александрова.

Новый сезон будет посвящен событиям 1774 года и более поздним. В этот период времени Екатерина II подверглась опасности со всех сторон: Россия воюет с Турцией, в Париже набирает силу самозванка Елизавета Тараканова, на юге страны крестьянское восстание, а Панин обдумывает передачу власти от Екатерины к Павлу.

От силы характера императрицы, принимаемых ею решений зависит судьба целой империи. А то же самое время правительница не оставляет свои мечты о тихом семейном счастье.

Эфир состоится 21 октября в 21:00 на телеканале «Россия».

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