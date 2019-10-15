Зрителям показали порнофильм вместо ток-шоу

Во время трансляции на телеканале вместо ток-шоу включился порнофильм, рассказали жители Новомичуринска.

Накануне пенсионерка, живущая в городе Новомичуринск, позвонила своему внуку на работу и пожаловалась на происходящее. Молодой человек приехал к бабушке и стал разбираться. Он рассказал, что не видел более жесткого порно.

Мужчина дозвонился до главы местной компании телекомпании, тот заявил, что такого не может быть.

Затем отзывчивый внук связался с генеральным директором компании «ТелеМаг». Он объяснил, что зрители телеканала наблюдали порнофильм на экране из-за технического сбоя в системе.

Во время трансляции кабельная сеть Новомичуринска ремонтировалась, а один из работников случайно подключил неправильный кабель. Также гендиректор сообщил, что трансляция продлилась примерно 15 минут.

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