Врачи рассказали о состоянии больных сибирской язвой жителей Дагестана

Врачи рассказали о состоянии больных сибирской язвой жителей Дагестана
Жизни пострадавших ничего не угрожает. Фото: Baltphoto

В одном из сёл Дагестана два человека заболели сибирской язвой. На данный момент врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пострадавшим жителям села Новокули удалось избежать осложнений, которые может спровоцировать заболевание, благодаря своевременной медицинской помощи.

По информации агентства РИА Новости, изначально наличие опасного инфекционного заболевания подозревалось у троих человек, однако диагноз подтвердился лишь у двоих. На данный момент пострадавшие получают все необходимые медикаменты, их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что сибирская язва — инфекционная болзень, характерная как для человека, так и для животных. Она поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свадьба, прошедшая в Дагестане, побила два мировых рекорда

дагестан здоровье новости сибирская язва
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К реконструкции Цимбалинского путепровода приступят в 2021 году
Урбанист раскритиковал опрос о наполненности арт-парка в центре Петербурга
Инспекция ЮНЕСКО: Петербург находится под угрозой
Врачи рассказали о состоянии больных сибирской язвой жителей Дагестана
Петербуржцы уступили москвичам в подсчете птиц
Русский борщ окрестили военной пропагандой
Производитель бетона в Белоострове захламил водоем и занял чужую землю
Певица Наташа Королёва обратилась к Зеленскому за помощью