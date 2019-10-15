Врачи рассказали о состоянии больных сибирской язвой жителей Дагестана

В одном из сёл Дагестана два человека заболели сибирской язвой. На данный момент врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пострадавшим жителям села Новокули удалось избежать осложнений, которые может спровоцировать заболевание, благодаря своевременной медицинской помощи.

По информации агентства РИА Новости, изначально наличие опасного инфекционного заболевания подозревалось у троих человек, однако диагноз подтвердился лишь у двоих. На данный момент пострадавшие получают все необходимые медикаменты, их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что сибирская язва — инфекционная болзень, характерная как для человека, так и для животных. Она поражает кожу, кишечник, легкие и миндалины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свадьба, прошедшая в Дагестане, побила два мировых рекорда