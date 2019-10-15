Бывшие гостиницы наметили тактику

Как сообщает «Свое дело плюс» бывшие отельеры Петербурга договорились, как будут работать после вступления в силу закона Хованской, и обсудили, на что им можно надеяться в будущем.

Напомним, что с 1 октября 2019 года вступил в силу так называемый закон Хованской, запрещающий хостелам и мини-отелям работать в жилом фонде. Все законопослушные владельцы подобных средств размещения должны были либо перевести их в нежилой фонд, либо закрыть, уведомив об этом власти и прекратив оказывать гостиничные услуги.

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В субботу, в арт-отеле «Рахманинов», в самом центре города, собрались активисты движения малых отелей Петербурга, точнее, уже бывших, закрытых к 1 октября, отелей, и обсудили, как работать в новых условиях и на что обращать внимание, чтобы не попасть в поле видимости правоохранительных органов.

В Москве уже прошли первые проверки мини-отелей и хостелов, которые должны были прекратить свою деятельность, и 20 хостелов были оштрафованы и закрыты, сообщила Наталья Петровская, адвокат адвокатского бюро «Самакаев и партнёры», член Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья. Определили, что они продолжают работать как гостиница «по совокупности признаков».

Адвокат также рассказала о важном письме депутата Галины Хованской руководству Республики Крым, где она пояснила, что размещение хостелов в жилых домах запрещено, но никто не запретил сдавать комнаты внаем и работать в рамках закона. «Этим и надо руководствоваться, — отметила Наталья Петровская и добавила, что государство хочет посмотреть, «что мы будем делать дальше». И адвокат также перечислила ряд важных моментов, на которые владельцам и управляющим бывших отелей, а ныне меблированных комнат, следует обращать внимание.

К ним следует отнести регистрацию гостей, по которой пока ясности нет, но проверки могут последовать и принести неприятности. Штраф за незарегистрированного гостя в отеле, как известно, может достичь 400 тысяч рублей, относительно комнат внаем не понятно. «Совершенно очевидно, что проверяющих интересуют только иностранные гости, россияне — не особенно, их можно регистрировать в течение 90 суток», — высказывали свое мнение участники встречи.

Обсуждали также новость, что на рынке консалтинговых услуг уже появились предложения типа «Как обойти закон Хованской» по недорогой цене. В предложении описываются мероприятия, которые нужно провести, и остаться «при своем». Собравшиеся дружно осудили такой «консалтинг» и решили, что петербургские собственники туристического жилья будут жить по закону. Это же касается и применения онлайн-касс для предоставления чека пользователелям комнат внаем. «Если в гостевых комнатах работает онлайн-касса, со стороны налоговой и других проверяющих органов к предприятию будет меньше внимания», — отмечали собственники.

Обсудили и будущее «закона Хованской». Скорее всего, в России введут обязательным для всех владельцев недвижимости, сдающейся внаем, получение специального ID номера, без которого не будут публиковаться объявления о сдаче в социальных сетях. ПО этому ID налоговая инспекция сможет идентифицировать налогоплательщиков. Говорят, что в европейских странах это отработано, и скорее всего, руководство Booking, Airnbn и Avito примет такой запрос к сведению.

«Петербург уже один раз создал новый рынок — это рынок мини отелей и хостелов, — высказала свое мнение Тамара Буйлова, организатор встречи и вице-президент Санкт-Петербургской Ассоциации малых гостиниц, — однако теперь приходится возвращаться к старым — новым истокам, к посуточному найму комнат, что в условиях измененного законодательства сложно, но собственники, я уверена, справятся.»

Также в течение следующих 2-3 лет в обществе и, возможно, в Госдуме, будет обсуждаться вариант появления «туристического жилья», сторонником которого является, по некоторым сведениям, Минэкономразвития. Но пока никаких признаков того, что эта идея захватила депутатов Госдумы, пока нет, никто пока не внес законопроект о туристическом жилье на рассмотрение или даже начал обсуждать его в кулуарах Госдумы.

По официальным данным в Петербурге было более 1600 сертифицированных мини-отелей, хостелов и гостевых домов, 80% из них расположены в жилом фонде. Какая часть из них закончила работу к 1 октября, пока не известно. Также неизвестно, будут ли применяться какие-то меры к нарушителям. В Петербурге только что ввели электронные визы, число туристов надеются довести с 8 млн в год до 12 миллионов, а сертифицированных номеров в гостиницах города по данным комитета по развитию туризма составляет 46 тысяч.