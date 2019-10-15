Реставраторы нашли уникальную живопись в храме на Васильевском острове

Уникальную живопись обнаружили в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на 8-й линии Васильевского острова. Изображение проступило во время реставрационных работ в Нижнем храме.

Реставраторы обнаружили изображение Новозаветной Троицы и уникальное изображение архангела.

Изображение архангела — редкий пример живописи, выполненной в традициях «гризайль», но в принципиально иной – масляной, а не темперно-клеевой технике. Датирована работа, предположительно, первой третью XIX века, сообщили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«Отрадно сказать и о том, что помимо религиозных сюжетов со всей соответствующей им атрибутикой, также хорошо сохранились фоны. Это большая редкость», — отметил художник-реставратор Николай Михайлов.

Сейчас в храме завершается первый этап работ. Ведется расчистка и укрепление найденных фрагментов и штукатурного слоя.

Реставрация ансамбля церкви Благовещения Пресвятой Богородицы ведётся с 1997 года. Специалисты расчищают и консервируют живопись, приводят в порядок территорию вокруг храма и восстанавливают отделку. Всего на реставрацию церкви с 2004 по 2019 годы выделено 230 млн рублей.

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