В тайной комнате в доме Бака обнаружили антиквариат

На днях в доходном доме Бака на Кирочной улице в Петербурге обнаружили «тайную комнату», в которой позже нашли историческую документацию.

В скрытой комнате, спрятанной за люком в стене в парадной дома Бака нашли исторический клад. Из-под толстого слоя пыли и кирпичей жильцы дома достали документы, которые связаны с конторой Южной горнозаводской биржевой артели. Организация открылась летом 1918 года в одной из квартир дома.

Среди документации были фирменные бланки компании, книги учета продукции, переписка с отделом муниципального торгового комиссариата, различные письма и отчеты, а также газеты и листовки как на русском, так и на английском языках.

Помимо деловых бумаг были найдены несколько упаковок сигарет высшего сорта «Гаванеры» и пустую бутылку столового вина производства Хамовнического пивоваренного завода.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в доме в центре Петербурга обнаружили «тайную комнату».