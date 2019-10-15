Найдена мертвой молодая мама, пропавшая в Екатеринбурге

Тело убитой обнаружили активисты поискового отряда в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Волонтеры сообщили, что найдено тело убитой 27-летней девушки, которая пропала пять дней назад. Информацию подтвердили в силовых структурах, сообщает издание Znak.

Также известно, что сотрудники уголовного розыска Челябинска задержали троих подозреваемых цыган. После допроса подозреваемые признались в совершении убийства и выдали местонахождение тела.

Пресс-служба СК России по Свердловской области пока не дает комментрирев по поводу задержания подозреваемых.

Напомним, что молодая мама Ксения Каторгина пропала пять дней назад, когда отправилась продавать свой автомобиль. Спустя некоторое время после того, как она отправилась на встречу, с ней была потеряна связь. У девушки осталась девятилетняя дочка.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Сергей Миронов заявил о разработке законопроекта по введению смертной казни.