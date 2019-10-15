«Я жив»: мотоциклист рассказал о состоянии после ДТП с такси на Обводном

&#171;Я жив&#187;: мотоциклист рассказал о состоянии после ДТП с такси на Обводном
Мотоциклист столкнулся с такси Bolt. Скриншот: vk.com/spb_today

В Петербурге 15 октября произошло ДТП с участием такси Bolt и мотоцикла. Мотоциклист, по словам очевидцев, ехал между рядами. Сам мужчина это отрицает.

Автомобиль двигался по Обводному каналу в сторону Московского проспекта. Не доезжая до перекрестка, машина сбила мотоциклиста. Авария произошла, когда таксист перестраивался из одного ряда в другой.

Никто в результате происшествия не пострадал. Мотоциклист отделался парой синяков.

«Я жив. Пара синяков. Нога цела, просто ушиб», — рассказал он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина уточнил, что ехал в среднем ряду. Ехал он со скоростью 15 км/час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Приморском шоссе мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Ford. Водителя мотоцикла после аварии госпитализировали в тяжелом состоянии.

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