В Никольском жители заметили нечто похожее на северное сияние

В Тосненском районе Ленобласти жители заметили в небе необычное явление. Инцидент произошел сегодня, 15 октября, в городе Никольское.

На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» запечатлены два желтоватых отблеска, отдаленно напоминающих северное сияние.

«В Колпино тоже такое висит», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Желтые точки виднелись ближе к горизонту над верхушками деревьев. Со слов подписчиков, явление вполне могло быть северным сиянием.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Обводном канале. Участниками аварии стали мотоцикл и легковой автомобиль.