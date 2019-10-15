В Никольском жители заметили нечто похожее на северное сияние

В Никольском жители заметили нечто похожее на северное сияние
Очевидцы опубликовали увиденное в соцсети. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Тосненском районе Ленобласти жители заметили в небе необычное явление. Инцидент произошел сегодня, 15 октября, в городе Никольское.

На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» запечатлены два желтоватых отблеска, отдаленно напоминающих северное сияние.

«В Колпино тоже такое висит», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Желтые точки виднелись ближе к горизонту над верхушками деревьев. Со слов подписчиков, явление вполне могло быть северным сиянием.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Обводном канале. Участниками аварии стали мотоцикл и легковой автомобиль.

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