Полиция Архангельска остановила самосуд над мужчиной, подозреваемом в нападении на женщин

Жители Архангельска решили устроить самосуд над 35-летним мужчиной, которого они заподозрили в серии нападений на женщин.

Полиция Архангельска остановили народный суд, который устроили горожане: группа людей похитила из дома мужчину 35 лет, привязала к столбу и избила.

Накануне в Интернете распространились фотографии с мужчиной, который привязан к столбу, а такое поведение толпа объяснила тем, что подозревает мужчину в серии нападений на женщин.

Сотрудники управления МВД региона рассказали, что в полицию поступило сообщение, в котором рассказывалось, как три человека проникли в квартиру пострадавшего, выкрали его и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли потерпевшего на улице Мира, когда разъяренная толпа во всю расправлялась с ним.

Эксперты зафиксировали у мужчины побои. нападавшими оказались трое мужчин, которые уже несколько раз были судимы. Полиция выясняет детали произошедшего.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Миронов заявил о разработке законопроекта по введению смертной казни.