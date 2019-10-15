Легковушки раскурочило от столкновения на пересечении Елизарова и Седова

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля. Обе машины получили сильнейшие повреждения.

Все случилось сегодня вечером, 15 октября, на пересечении проспекта Елизарова и улицы Седова. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один из автомобилей вылетел на тротуар и оказался в кустах. Передняя часть другого участника превратилась в груду металла.

Со слов очевидцев, автоледи за рулем одной из машин попыталась «пролететь» на желтый сигнал светофора, когда другой автомобиль начал движение.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП в Красносельском районе. Пешеход не успел пересечь проезжую часть.