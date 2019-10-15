Google презентовал первый смартфон с сенсором движения

Модель станет доступна в черном, белом и оранжевом цветах. Фото: кадр из видео Made by Google '19 youtube

Модель станет доступна в черном, белом и оранжевом цветах. Фото: кадр из видео Made by Google '19 youtube

Корпорация Google представила смартфон Pixel 4. Новая модель оснащена улучшенной камерой и сенсором движения.

Новинка будет доступна к покупке с 24 октября. Как сообщают «РИА Новости», стартовая цена модели составит $799. Со слов представителя Google Сабрины Эллис, смартфон стал первым, в котором появился радар, сенсор которого реагирует на движения.

Теперь владельцы смогут выключать звук звонка одним взмахом руки. Систему распознавания лица ускорили, она сработает, как только владелец потянется за гаджетом.

Камера смартфона также доработана, ее оснастили функциями теплообмена и телеобъектива, а также улучшили портретную съемку.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Google обнаружил проблему в устройствах на операционной системе (ОС) Android.