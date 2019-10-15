Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге

Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге
Навигация по Неве скоро прекратится. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Навигация по реке Неве и окончание пропуска судов через шлюзы завершатся не позднее 15 ноября. Дата установлена с учетом прогнозов появления льда и сроков ледостава.

Лед на Неве должен появиться к 24 ноября. До этого момента прекратится сезон разводки мостов. На реке Свирь заледенения прогнозируют 21 ноября. Как сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Балт», к последней дате , сроки ледостава наступят также на озере Ильмень, Чудском озере, озере Псковском, реке Волхов, реке Великой.

К 12 ноября, по предварительным данным, льдом покроется Водораздельный канал. Да 20 ноября заледенения появятся на Белом озере, на Верхней Шексне, на Приладожских каналах.

Ранее в GazetaSPb сообщали об опасном подъеме уровня воды в Петербурге. Речь идет в Неве.

дата нева реки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге
Спасатели тушили полыхающие дом и баню в садоводстве «Железнодорожник»
В Ковалево 13 спасателей тушили хозпостройки
Ученые рассказали о микробах, которые могут быть опасны для космических туристов
Петербуржцы рассказали о пожаре в детском магазине на пересечении ...
Четыре легковушки устроили пробку на Маршала Новикова
В Индии спасли младенца, который провел в могиле три дня
На военном мемориальном кладбище простились с космонавтом Алексеем Леоновым