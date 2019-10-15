Стала известна дата окончания сезона разводки мостов в Петербурге

Навигация по реке Неве и окончание пропуска судов через шлюзы завершатся не позднее 15 ноября. Дата установлена с учетом прогнозов появления льда и сроков ледостава.

Лед на Неве должен появиться к 24 ноября. До этого момента прекратится сезон разводки мостов. На реке Свирь заледенения прогнозируют 21 ноября. Как сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Балт», к последней дате , сроки ледостава наступят также на озере Ильмень, Чудском озере, озере Псковском, реке Волхов, реке Великой.

К 12 ноября, по предварительным данным, льдом покроется Водораздельный канал. Да 20 ноября заледенения появятся на Белом озере, на Верхней Шексне, на Приладожских каналах.

Ранее в GazetaSPb сообщали об опасном подъеме уровня воды в Петербурге. Речь идет в Неве.