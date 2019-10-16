Эксперты объяснили нежелание удалять неудачные фото с смартфона

Специалисты утверждают, что удаление ненужных некачественных снимков — это самый простой способ повысить производительность смартфона.

Недавно было проведено исследование, которое показало, что обладатели смартфонов, как правило, занимают 20% от всех памяти устройства ненужными неудавшимися снимками. Так, среднестатистический обладатель гаджета имеет на нем 952 кадра, примерно 23% из которых представляют собой повторяющиеся, смазанные, засвеченные и другие снимки.

Лидер чешской компании Avast на территории России и стран СНГ Алексей Федоров подчеркнул, что регулярное удаление всех ненужных кадров — это самый легкий способ бесплатно повысить работоспособность смартфона.

Также исследование продемонстрировало, что молодые люди в возрасте от 18 до 25 реже хранят неудавшиеся снимки, чем те, кто входит в возрастную группу от 25 до 44. Специалисты объясняют это тем, что первые чаще пользуются социальными сетями, в которых есть функция публикации снимков на 24 часа с последующим их сохранением. Вторые же чаще всего имеют детей и хотят сохранить даже незначительные фото на память или же много работают и не располагают временем для регулярной очистки смартфона.

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