Журналист назвал условие сотрудничества России и Японии

По мнению японского журналиста, для сотрудничества с Токио Москва должна признать, что военные действия 1945 года против Японии были ошибкой.

Японский журналист и автор Ресуке Эндо считает, что ради установления хорошего взаимодействия России с Японией военная операция СССР против Японии 1945 года должна быть признана серьезной ошибкой, такое мнение он выразил на страницах издания Sankei Shimbun.

Кроме того Эндо окрестил «государственным преступлением» интернирование СССР японски солдат, многие из которых умерли или пропали без вести в советских концентрационных лагерях.

Напомним, что в феврале 1945 года в рамках Ялтинской конференции главы государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, Иосиф Сталин, Франскли Рузвельт и Уинстон Черчелль взаимно подписали соглашение. Согласно этому документу Советский Союз был обязан принять участие в войне союзников против Японии через несколько дней после капитуляции Германии и окончания военный действий на территории Европы с условием что СССР получит южную часть Сахалина и Курильские острова.

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