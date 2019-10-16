Пугающие скульптуры уберут с Нарвского проспекта

Пугающие скульптуры уберут с Нарвского проспекта
Большинство скульптур в городе останутся на местах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге один из дворов на Нарвском проспекте очистят от пугающих железных статуй.

Еще с советских времен в одном из дворов на Нарвском проспекте установлены устрашающие скульптуры. В этом году было принято решение удалить объекты, работы начались еще в понедельник.

Согласно плану, работы по удалению наводящих ужас культурных объектов продлятся вплоть до ноября. К этому времени двор должны полностью очистить от состарившихся непривлекательных фигур.

Однако такое отношение не у всех жителей двора. Многие горожане заявляют, что статуи «никому не мешали» и никто не хотел от них избавляться.

Ранее GazetaSPB сообщила, что эксперты объяснили нежелание удалять неудачные фото со смартфона.

нарвский проспект санкт-петербург
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Пугающие скульптуры уберут с Нарвского проспекта