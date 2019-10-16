Прокуратура оштрафовала ночной алкогольный ларек на Гаванской

Прокуратура оштрафовала ночной алкогольный ларек на Гаванской
Полиция контролирует устранение нарушений. Фото: Google Maps

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района провели расследование и обнаружили нарушение в одном из магазинов на Гаванской улице.

После многочисленных жалоб со стороны жильцов прокуратура Василеостровского района совместно с УМВД района провела проверку продуктового магазина в дома номер 15 по улице Гаванской.

В ходе проверки выяснилось, что в магазине осуществлялась продажа алкогольной продукции в запрещенное законом время, после 22 часов.

Нарушителям грозит административная ответственность.

Прокурор рассмотрел постановление и привлек ООО «Нева-Сервис» к административной ответственности, организация выплатит 100 тысяч рублей штрафа. Полиция контролирует устранение нарушений.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на Нарвском проспекте начались работы по удалению устрашающих железных фигур из двора одного из домов.

Василеостровский район санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенионерка всадила нож в грудь зятю
Полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших косметичку с ...
Задержана подозреваемая в расчленении петербуржца на Канонерском острове
Задержан мужчина, избивший соседа пневматическим пистолетом
Житель Башкирии избил петербуржца до переломов на Дунайском проспекте
Прокуратура оштрафовала ночной алкогольный ларек на Гаванской
Цены «Победы» на билеты в Россию резко вырастут
«Домушник» вынес из дома пенсионерки украшения на 170 тысяч в ...