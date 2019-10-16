Прокуратура оштрафовала ночной алкогольный ларек на Гаванской

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района провели расследование и обнаружили нарушение в одном из магазинов на Гаванской улице.

После многочисленных жалоб со стороны жильцов прокуратура Василеостровского района совместно с УМВД района провела проверку продуктового магазина в дома номер 15 по улице Гаванской.

В ходе проверки выяснилось, что в магазине осуществлялась продажа алкогольной продукции в запрещенное законом время, после 22 часов.

Нарушителям грозит административная ответственность.

Прокурор рассмотрел постановление и привлек ООО «Нева-Сервис» к административной ответственности, организация выплатит 100 тысяч рублей штрафа. Полиция контролирует устранение нарушений.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на Нарвском проспекте начались работы по удалению устрашающих железных фигур из двора одного из домов.