На Косыгина разочарованный вор бросил сейф, увидев его содержимое

На Косыгина разочарованный вор бросил сейф, увидев его содержимое
Злоумышленник вскрыл сейф и скрылся. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга 48-летний житель сообщил об ограблении квартиры. Все произошло во вторник, 15 октября, на проспекте Косыгина, 3 корпус 1.

Со слов руководителя ООО ТД «Гекса Северо-Запад», неизвестный проник в квартиру в период с 09:00 до 14:45. Злоумышленник вынес из помещения сейф. Но после вскрытия, оставил его на лестничной клетке вместе с содержимым, после чего скрылся. В металлическом ящике находилось гладкоствольное ружье и 20 патронов.

Как стало известно GazetaSPb, стоимость содержимого составила 132 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сейф был обнаружен по следам взлома, а также оружие и патроны на черной лестнице дома. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нахождении бомбы на Пионерской. Такую информацию неизвестный сообщил по телефону полицейским.

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