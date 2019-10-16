Маршрутка лишилась колеса на Комендантском проспекте

Маршрутка отъезжала от остановки, когда потеряла колесо. Фото: vk.com/spb_today

Маршрутка отъезжала от остановки, когда потеряла колесо. Фото: vk.com/spb_today

На Комендантском проспекте в сторону одноименной станции метрополитена произошло ДТП с участием маршрутки. Транспортное средство лишилось заднего колеса.

Все произошел сегодня утром, 16 октября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что маршрутка №322 отъезжала от остановки, когда случился инцидент.

В комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте» пользователи заявляют, что транспорт ненадежен.

«Когда запретят маршрутки?» — написал пользователь.

Пользователи уверены, что за техническим состоянием пассажирского транспорта никто не следит.

Ранее в GazetaSPb сообщали о закрытии трамвайного движения на проспекте Испытателей. На месте ограничат движение из-за переустройства трамвайных съездов.