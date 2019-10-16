За небольшие ошибки в декларациях муниципалов хотят лишить полномочий

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили законопроект, предусматривающий меры в отношении муниципальных депутатов и членов местного самоуправления, которые предоставили недостоверные сведения о доходах и расходах. Меру ответственности определит глава Петербурга.
Сегодня, 16 октября, были приняты соответствующие поправки в закон. Законопроект внесла городская прокуратура.
Если нарушение несущественное, нарушитель может отделаться предупреждением. В тяжёлом случае его могут лишить полномочий.
Ранее в GazetaSPb сообщали о голодовке депутата Заксобрания Ленинградской области.