За небольшие ошибки в декларациях муниципалов хотят лишить полномочий

За небольшие ошибки в декларациях муниципалов хотят лишить полномочий
Законодательное Собрание. Фото: ЗакС

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсудили законопроект, предусматривающий меры в отношении муниципальных депутатов и членов местного самоуправления, которые предоставили недостоверные сведения о доходах и расходах. Меру ответственности определит глава Петербурга.

Сегодня, 16 октября, были приняты соответствующие поправки в закон. Законопроект внесла городская прокуратура.

Если нарушение несущественное, нарушитель может отделаться предупреждением. В тяжёлом случае его могут лишить полномочий.

Ранее в GazetaSPb сообщали о голодовке депутата Заксобрания Ленинградской области.

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За небольшие ошибки в декларациях муниципалов хотят лишить полномочий
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