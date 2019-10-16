Петербуржец лишился KIA Sportage за 1,4 млн рублей в Невском районе

Петербуржец лишился KIA Sportage за 1,4 млн рублей в Невском районе
Машина была припаркована на Дальневосточном проспекте. Фото: Google View

В Невском районе Северной столицы неизвестные похитили иномарку стоимостью почти 1 млн 450 тыс. рублей.

Машина марки KIA Sportage была припаркована около дома №46/28 по Дальневосточному проспекту. Со слов 50-летнего заявителя, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Он также добавил, что все произошло в период с 15:00 14 октября до 09:00 15 октября.

Как сообщи в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят расследование по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о петербуржце, который лишился дорогостоящего телефона. Мужчина рассказал, что остановил попутку, где двое неизвестных бырзнули ему в лицо из баллончика. После злоумышленники украли его вещи.

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