Петербуржец лишился iPhone XR и кошелька, поймав попутку на Рубинштейна

В полиции предполгают, что задержанные могут являться частью преступной группировки, члены которой грабят людей под видом частного извоза. Фото: Google View

В полиции предполгают, что задержанные могут являться частью преступной группировки, члены которой грабят людей под видом частного извоза. Фото: Google View

Житель Северной столицы решил воспользоваться попуткой, чтобы добраться с улицы Рубинштейна до Морской набережной.

Инцидент произошел ночью 12 октября, как сообщают Gazeta.SPb в пресс-служб ГУ МВД по Петербургу и области. Пострадавший 28-летний мужчина обратился в отдел полиции Василеостровского района. По словам молодого человека, он «словил» Volkswagen Polo, чтобы доехать от Рубинштейна до Морской набережной. Это произошло около четырех утра.

Однако после того, как пострадавший сел в машину, двое мужчин обезвредили пассажира, брызнув ему в лицо газовым баллончиком. Злоумышленники украли дорогостоящий смартфон и кошелек мужчины.

Во вторник, 15 октября, преступников удалось задержать. Ими оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья 23-х лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании мошенницы, которая представлялась работником социальных служб. Таким образом женщина обокрала пенсионерку на 2 млн рублей.