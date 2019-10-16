Лжесоцработницу задержали за кражу 2 млн у пенсионерки на Кораблестроителей

Женщину задержали по подозрению в краже 2 млн. Фото: pixabay.com

Женщину задержали по подозрению в краже 2 млн. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 50-летнюю женщину. Её подозревают в краже 2 млн рублей у пенсионерки в квартире на улице Кораблестроителей.

Подозреваемой оказалась безработная уроженка Ленобласти. Женщина, по версии оперативников, работает в составе организованной группы, которая специализируется на кражах у пожилых людей.

Во время обысков у неё изъяли более 80 тыс. рублей, десять сим-карт, обувь и верхнюю одежду, которые могли использоваться для совершения преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

По версии следствия, 11 октября две женщины проникли в квартиру 87-летний пенсионерки. В помещение они попали под видом работников соцслужбы. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу 2 тыс. долларов, 6 тыс. евро и 1 млн 670 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пенсионерки в Тосно украли 520 тыс. рублей.